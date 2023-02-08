В 1 сезоне сериала «Еще не умерла» жизнь 40-летней женщины по имени Нелл меняется, когда она начинает получать советы с того света. Когда-то Нелл была успешной журналисткой, но 10 лет назад она забросила работу, чтобы помочь своему возлюбленному открыть ресторан. После расставания с ним Нелл остается без денег и перспектив. Ей приходится начинать жизнь с чистого листа. Нелл приезжает на родину, в Пасадену. Ее давние друзья давно стали семейными людьми, на фоне которых главная героиня чувствует себя неудачницей. Ей приходится делить квартиру с вредным соседом, а единственная работа, которую удается найти — это написание некрологов.