Not Dead Yet 2023, season 1

Not Dead Yet
Original title Season 1
Season premiere 8 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Еще не умерла» жизнь 40-летней женщины по имени Нелл меняется, когда она начинает получать советы с того света. Когда-то Нелл была успешной журналисткой, но 10 лет назад она забросила работу, чтобы помочь своему возлюбленному открыть ресторан. После расставания с ним Нелл остается без денег и перспектив. Ей приходится начинать жизнь с чистого листа. Нелл приезжает на родину, в Пасадену. Ее давние друзья давно стали семейными людьми, на фоне которых главная героиня чувствует себя неудачницей. Ей приходится делить квартиру с вредным соседом, а единственная работа, которую удается найти — это написание некрологов.

6.8
Rate 13 votes
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
8 February 2023
Not A Tiger Yet
Season 1 Episode 2
8 February 2023
Not Out of High School Yet
Season 1 Episode 3
15 February 2023
Not Dating Yet
Season 1 Episode 4
22 February 2023
Not Moving on Yet
Season 1 Episode 5
1 March 2023
Not Ready to Share Yet
Season 1 Episode 6
8 March 2023
Not Out of the Game Yet
Season 1 Episode 7
15 March 2023
Not Friends Yet
Season 1 Episode 8
5 April 2023
Not Scattered Yet
Season 1 Episode 9
12 April 2023
Not Well Yet
Season 1 Episode 10
19 April 2023
Not Feeling It Yet
Season 1 Episode 11
26 April 2023
Not a Fairytale Yet
Season 1 Episode 12
3 May 2023
Not Finished Yet
Season 1 Episode 13
3 May 2023
