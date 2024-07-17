Во 2-м сезоне сериала «Ковчег» продолжается история о членах экипажа космического корабля, который именуется «Ковчег один». Главным героям предстоит использовать все свои способности, чтобы спастись после аварии. Когда на борту произошла катастрофа, часть экипажа умерла, а другая часть осталась без еды и средств к существованию. К этим трудностям прибавляются и другие, например недостаток кислорода. Однако на борту находятся самые изобретательные и успешные в этой сфере люди. Они точно найдут выходит из сложившейся ситуации. Впереди героев ожидает еще множество опасных и захватывающих испытаний.