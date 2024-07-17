Menu
The Ark 2023, season 2

Kinoafisha TV Shows The Ark Seasons Season 2

The Ark
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes
"The Ark" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Ковчег» продолжается история о членах экипажа космического корабля, который именуется «Ковчег один». Главным героям предстоит использовать все свои способности, чтобы спастись после аварии. Когда на борту произошла катастрофа, часть экипажа умерла, а другая часть осталась без еды и средств к существованию. К этим трудностям прибавляются и другие, например недостаток кислорода. Однако на борту находятся самые изобретательные и успешные в этой сфере люди. Они точно найдут выходит из сложившейся ситуации. Впереди героев ожидает еще множество опасных и захватывающих испытаний.

Series rating

5.5
Rate 16 votes
5.7 IMDb
The Ark List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Failed Experiment
Season 2 Episode 1
17 July 2024
Kill or Be Killed
Season 2 Episode 2
24 July 2024
Anomaly
Season 2 Episode 3
31 July 2024
The Other You
Season 2 Episode 4
7 August 2024
Museum of Death
Season 2 Episode 5
14 August 2024
Pretty Big Deal
Season 2 Episode 6
21 August 2024
It Can't Be True
Season 2 Episode 7
28 August 2024
We Don't Kill Our Own
Season 2 Episode 8
4 September 2024
Cycle of Violence
Season 2 Episode 9
11 September 2024
It Should Have Been You
Season 2 Episode 10
18 September 2024
It Will Be Over Soon
Season 2 Episode 11
25 September 2024
Fortunate
Season 2 Episode 12
2 October 2024
