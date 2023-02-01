Menu
The Ark 2023, season 1

The Ark season 1 poster
The Ark

The Ark
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes
"The Ark" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ковчег» действие происходит спустя 100 лет в будущем, когда миссия по колонизации планет стала необходимостью, чтобы обеспечить выживание человеческой расы. Первое путешествие на космическом корабле, известном как «Ковчег Первый», привело к катастрофическим последствиям. Миссия повлекла за собой многочисленные разрушения и обернулась огромным количеством смертей. Чтобы достичь планеты-мишени надо проделать огромный путь. В связи с нехваткой средств жизнеобеспечения и потери руководства уцелевшая команда экипажа должна аккумулировать все свои силы. Их задача - не сбиться с пути и выжить любой ценой.

Series rating

5.5
Rate 16 votes
5.7 IMDb
The Ark List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Everyone Wanted to Be on This Ship
Season 1 Episode 1
1 February 2023
Like it touched the sun
Season 1 Episode 2
8 February 2023
Get Out and Push
Season 1 Episode 3
15 February 2023
We Weren't Supposed to Be Awake
Season 1 Episode 4
22 February 2023
One Step Forward, Two Steps Back
Season 1 Episode 5
1 March 2023
Two by Two
Season 1 Episode 6
8 March 2023
A Slow Death Is Worse
Season 1 Episode 7
15 March 2023
Every Single Person Matters
Season 1 Episode 8
22 March 2023
The Painful Way
Season 1 Episode 9
29 March 2023
Hoping for Forever
Season 1 Episode 10
5 April 2023
The Last Thing You Ever Do
Season 1 Episode 11
12 April 2023
Everybody Wins
Season 1 Episode 12
19 April 2023
TV series release schedule
