В 1 сезоне сериала «Ковчег» действие происходит спустя 100 лет в будущем, когда миссия по колонизации планет стала необходимостью, чтобы обеспечить выживание человеческой расы. Первое путешествие на космическом корабле, известном как «Ковчег Первый», привело к катастрофическим последствиям. Миссия повлекла за собой многочисленные разрушения и обернулась огромным количеством смертей. Чтобы достичь планеты-мишени надо проделать огромный путь. В связи с нехваткой средств жизнеобеспечения и потери руководства уцелевшая команда экипажа должна аккумулировать все свои силы. Их задача - не сбиться с пути и выжить любой ценой.