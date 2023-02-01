В 1 сезоне сериала «Миллионы Гюнтера» главным действующим лицом этой истории является пес со своим личным трастовым фондом. Покровитель овчарки по кличке Гюнтер ни в чем себе не отказывает, как и люди из его окружения, которое скорее напоминает секту. На протяжении многих лет псы по кличке Гюнтер являлись обладателями несметного богатства, которое они унаследовали от влиятельной и обеспеченной аристократки в начале девяностых. Так называемая «самая состоятельная собака в мире» владеет коттеджами, яхтами и самолетами. За ней ухаживает команда, состоящая из множества людей. Но правда о богатом псе немного сложнее, чем может показаться.