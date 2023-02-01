Menu
Gunther's Millions 2023, season 1

Gunther's Millions 16+
Season premiere 1 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
В 1 сезоне сериала «Миллионы Гюнтера» главным действующим лицом этой истории является пес со своим личным трастовым фондом. Покровитель овчарки по кличке Гюнтер ни в чем себе не отказывает, как и люди из его окружения, которое скорее напоминает секту. На протяжении многих лет псы по кличке Гюнтер являлись обладателями несметного богатства, которое они унаследовали от влиятельной и обеспеченной аристократки в начале девяностых. Так называемая «самая состоятельная собака в мире» владеет коттеджами, яхтами и самолетами. За ней ухаживает команда, состоящая из множества людей. Но правда о богатом псе немного сложнее, чем может показаться.

5.3
Rate 13 votes
5.6 IMDb
"Gunther's Millions" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Lucky Dog
Season 1 Episode 1
1 February 2023
In the Dog House
Season 1 Episode 2
1 February 2023
In Dog We Trust
Season 1 Episode 3
1 February 2023
Heir of the Dog
Season 1 Episode 4
1 February 2023
TV series release schedule
