В 1-м сезоне сериала «Под прикрытием» Памир и Наз изобразят новоиспеченную супружескую пару, чтобы стать соседями и приятелями преступного клана. Их задача – предать преступников правосудию. Наз и Памер стали полицейскими и сумели добиться успеха в профессии. Начальство поручило им важную миссию, которую они должны выполнить, сыграв роли под прикрытием. Назлы и Памер никогда прежде не работали вместе. Более того, парень и девушка не особенно ладили. Но долг превыше всего. Наз и Памир отправляются в качестве гостей на ужин к лидеру преступного клана Тарыку. Их отсутствием решают воспользоваться другие члены банды, чтобы попасть в дом.