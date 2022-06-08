Menu
Gizli Saklı season 1 watch online

Gizli Saklı season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gizli Saklı Seasons Season 1

Gizli Saklı 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 16 hours 0 minute
"Gizli Saklı" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Под прикрытием» Памир и Наз изобразят новоиспеченную супружескую пару, чтобы стать соседями и приятелями преступного клана. Их задача – предать преступников правосудию. Наз и Памер стали полицейскими и сумели добиться успеха в профессии. Начальство поручило им важную миссию, которую они должны выполнить, сыграв роли под прикрытием. Назлы и Памер никогда прежде не работали вместе. Более того, парень и девушка не особенно ладили. Но долг превыше всего. Наз и Памир отправляются в качестве гостей на ужин к лидеру преступного клана Тарыку. Их отсутствием решают воспользоваться другие члены банды, чтобы попасть в дом.

Series rating

6.4
Rate 11 votes
6.5 IMDb
"Gizli Saklı" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
8 June 2022
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
15 June 2022
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
22 June 2022
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
29 June 2022
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
6 July 2022
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
20 July 2022
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
27 July 2022
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
3 August 2022
TV series release schedule
