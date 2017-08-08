Menu
Trust Me 2017 - 2019 season 1

Trust Me 16+
Season premiere 8 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Доверься мне» трудолюбивая медсестра по имени Кэт, которую уволили с работы, вынуждена пойти на решительные меры, чтобы продолжать заботиться о своей дочери. Кэт Хардейкр решает воспользоваться документами своей лучшей подруги, врача скорой помощи, чтобы устроиться на работу в неотложку. Там у Кэт начинается новая жизнь, но тени прошлого не дают главной героине забыть о том, что она – самозванка. Кэт влюбляется в Энди и задается вопросом, как ей удержать идеального мужчину, если она живет во лжи. Встреча с человеком из прошлого грозит разоблачением ее тайны. Кэт не может этого допустить.

6.9
Rate 13 votes
7 IMDb
Episode 1
8 August 2017
Episode 2
15 August 2017
Episode 3
22 August 2017
Episode 4
29 August 2017
