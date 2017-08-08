В 1 сезоне сериала «Доверься мне» трудолюбивая медсестра по имени Кэт, которую уволили с работы, вынуждена пойти на решительные меры, чтобы продолжать заботиться о своей дочери. Кэт Хардейкр решает воспользоваться документами своей лучшей подруги, врача скорой помощи, чтобы устроиться на работу в неотложку. Там у Кэт начинается новая жизнь, но тени прошлого не дают главной героине забыть о том, что она – самозванка. Кэт влюбляется в Энди и задается вопросом, как ей удержать идеального мужчину, если она живет во лжи. Встреча с человеком из прошлого грозит разоблачением ее тайны. Кэт не может этого допустить.