Trust Me 2017 - 2019, season 2

Trust Me season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Trust Me Seasons Season 2

Trust Me 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 16 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Trust Me" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Доверься мне» капрал Джейми Маккейна восстанавливается после травмы позвоночника, в результате которой он оказался парализован. Герой сталкивается с новыми испытаниями. Неожиданно рядом с ним начинают умирать пациенты в отделении. Джейми считает эти случаи подозрительными, но он не в состоянии двигаться. Однако собственное состояние не останавливает Джейми, который решает провести собственное расследование. Маккейн рискует всем, чтобы докопаться до правды. Он пытается найти кого-то, кто поможет ему разобраться в происходящем и кому можно довериться.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7 IMDb
"Trust Me" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
16 April 2019
Episode 2
Season 2 Episode 2
23 April 2019
Episode 3
Season 2 Episode 3
30 April 2019
Episode 4
Season 2 Episode 4
7 May 2019
TV series release schedule
