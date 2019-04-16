Во 2 сезоне сериала «Доверься мне» капрал Джейми Маккейна восстанавливается после травмы позвоночника, в результате которой он оказался парализован. Герой сталкивается с новыми испытаниями. Неожиданно рядом с ним начинают умирать пациенты в отделении. Джейми считает эти случаи подозрительными, но он не в состоянии двигаться. Однако собственное состояние не останавливает Джейми, который решает провести собственное расследование. Маккейн рискует всем, чтобы докопаться до правды. Он пытается найти кого-то, кто поможет ему разобраться в происходящем и кому можно довериться.