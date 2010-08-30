Menu
Stroybatya season 1

Stroybatya season 1 poster
Stroybatya Season 1

Стройбатя 16+
Title Сезон 1
Season premiere 30 August 2010
Production year 2010
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 0 minute
"Stroybatya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Стройбатя» несколько парней по разным причинам оказались в стройбате. Кто-то пришел туда из ПТУ, кого-то выгнали из института за драку, а кто-то мечтал оказаться в морской пехоте, но не прошел по физическим показателям. В любом случае теперь молодые люди в стройбате! Их главная миссия – строительство объектов, боевой подготовкой они заниматься не должны. Однако у опытного командира Василия Архипова свое видение ситуации, неспроста его часть окрестили «Войска дяди Васи». Новобранцев ожидает множество испытаний, любовь и расставания, обретение друзей и крушение надежд – и все это на «боевом посту»!

Series rating

5.8
Rate 14 votes
5.9 IMDb
"Stroybatya" season 1 list of episodes
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 August 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 August 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 August 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 August 2010
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 September 2010
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 September 2010
Серия 7
Season 1 Episode 7
2 September 2010
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 September 2010
Серия 9
Season 1 Episode 9
3 September 2010
Серия 10
Season 1 Episode 10
3 September 2010
Серия 11
Season 1 Episode 11
6 September 2010
Серия 12
Season 1 Episode 12
6 September 2010
Серия 13
Season 1 Episode 13
7 September 2010
Серия 14
Season 1 Episode 14
7 September 2010
Серия 15
Season 1 Episode 15
8 September 2010
Серия 16
Season 1 Episode 16
8 September 2010
Серия 17
Season 1 Episode 17
9 September 2010
Серия 18
Season 1 Episode 18
9 September 2010
Серия 19
Season 1 Episode 19
10 September 2010
Серия 20
Season 1 Episode 20
10 September 2010
TV series release schedule
