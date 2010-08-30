В 1 сезоне сериала «Стройбатя» несколько парней по разным причинам оказались в стройбате. Кто-то пришел туда из ПТУ, кого-то выгнали из института за драку, а кто-то мечтал оказаться в морской пехоте, но не прошел по физическим показателям. В любом случае теперь молодые люди в стройбате! Их главная миссия – строительство объектов, боевой подготовкой они заниматься не должны. Однако у опытного командира Василия Архипова свое видение ситуации, неспроста его часть окрестили «Войска дяди Васи». Новобранцев ожидает множество испытаний, любовь и расставания, обретение друзей и крушение надежд – и все это на «боевом посту»!