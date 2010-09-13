Menu
Stroybatya season 2 watch online

Stroybatya season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Stroybatya Seasons Season 2

Стройбатя 16+
Title Сезон 2
Season premiere 13 September 2010
Production year 2010
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 0 minute
"Stroybatya" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Стройбатя» продолжается история о четырех новобранцах строительного батальона, а также их опытном и справедливом командире – подполковнике Василии Архиповом. После знакомства с ним четыре главных героя — качок, пэтэушник, незадачливый студент и мачо — быстро догадались, что вместо спокойной укладки асфальта и мирного рытья траншей их ожидает школа начинающих головорезов. Неспроста батальон Архипова в шутку окрестили ВДВ – «Войска дяди Васи», поскольку дядя Вася всю жизнь хотел быть десантником. На пути у новоявленных бойцов может встать лишь одна преграда – любовь...

Series rating

5.8
Rate 14 votes
5.9 IMDb
"Stroybatya" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2 Episode 1
13 September 2010
Серия 2
Season 2 Episode 2
13 September 2010
Серия 3
Season 2 Episode 3
14 September 2010
Серия 4
Season 2 Episode 4
14 September 2010
Серия 5
Season 2 Episode 5
15 September 2010
Серия 6
Season 2 Episode 6
15 September 2010
Серия 7
Season 2 Episode 7
16 September 2010
Серия 8
Season 2 Episode 8
16 September 2010
Серия 9
Season 2 Episode 9
17 September 2010
Серия 10
Season 2 Episode 10
17 September 2010
Серия 11
Season 2 Episode 11
20 September 2010
Серия 12
Season 2 Episode 12
20 September 2010
Серия 13
Season 2 Episode 13
21 September 2010
Серия 14
Season 2 Episode 14
21 September 2010
Серия 15
Season 2 Episode 15
22 September 2010
Серия 16
Season 2 Episode 16
22 September 2010
Серия 17
Season 2 Episode 17
23 September 2010
Серия 18
Season 2 Episode 18
23 September 2010
Серия 19
Season 2 Episode 19
24 September 2010
Серия 20
Season 2 Episode 20
24 September 2010
TV series release schedule
