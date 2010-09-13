Во 2 сезоне сериала «Стройбатя» продолжается история о четырех новобранцах строительного батальона, а также их опытном и справедливом командире – подполковнике Василии Архиповом. После знакомства с ним четыре главных героя — качок, пэтэушник, незадачливый студент и мачо — быстро догадались, что вместо спокойной укладки асфальта и мирного рытья траншей их ожидает школа начинающих головорезов. Неспроста батальон Архипова в шутку окрестили ВДВ – «Войска дяди Васи», поскольку дядя Вася всю жизнь хотел быть десантником. На пути у новоявленных бойцов может встать лишь одна преграда – любовь...