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Son kak zhizn 2014, season 1

Son kak zhizn season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Son kak zhizn Seasons Season 1
Сон как жизнь 12+
Title Сезон 1
Season premiere 8 November 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
"Son kak zhizn" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сон как жизнь» на протяжении восьми лет Евгении снится сон, в котором ее сын жив. Малыш умер при рождении, но Женя так и не смогла смириться с его смертью. Порой женщина путает реальность со сном. В глубине души ей кажется, что мальчик выжил. Супруг Жени и ее мать беспокоятся за нее, пичкают таблетками и внушают, что ее чувства ошибочны. Однажды Женя находит потерянное завещание своего отца, из которого делает вывод, что тот все оставил внуку. Женя понимает, что это не могло быть случайностью. Она сбегает из дома, желая выяснить правду и найти то, без чего ее жизнь не имеет смысла, – своего мальчика.

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"Son kak zhizn" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 November 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 November 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 November 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 November 2014
TV series release schedule
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