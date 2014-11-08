В 1 сезоне сериала «Сон как жизнь» на протяжении восьми лет Евгении снится сон, в котором ее сын жив. Малыш умер при рождении, но Женя так и не смогла смириться с его смертью. Порой женщина путает реальность со сном. В глубине души ей кажется, что мальчик выжил. Супруг Жени и ее мать беспокоятся за нее, пичкают таблетками и внушают, что ее чувства ошибочны. Однажды Женя находит потерянное завещание своего отца, из которого делает вывод, что тот все оставил внуку. Женя понимает, что это не могло быть случайностью. Она сбегает из дома, желая выяснить правду и найти то, без чего ее жизнь не имеет смысла, – своего мальчика.