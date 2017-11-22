Seulgirowun Gamppangsaenghwal season 1 watch online

Seulgirowun Gamppangsaenghwal 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 16
Runtime 17 hours 20 minutes
"Seulgirowun Gamppangsaenghwal" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Правила игры» талантливый бейсболист Ким Чжэ-хек в одночасье становится осужденным после неприятного инцидента, связанного с его сестрой. Девушку пытаются изнасиловать, а он, защищая ее, превышает необходимые меры самообороны. Не рассчитав свои силы, он причиняет насильнику тяжкие повреждения. Теперь его ждет один год тюремного заключения. Приговор выносят за несколько дней до того, как Ким Чжэ-хек должен был вылететь в Соединение Штаты Америки, чтобы присоединиться к Boston Red Sox. Вместо ответственной игры молодому человеку приходится постигать суровые законы жизни за решеткой.

Series rating

8.1
Rate 13 votes
8.3 IMDb

"Seulgirowun Gamppangsaenghwal" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The Sentence
Season 1 Episode 1
22 November 2017
The Second Trial
Season 1 Episode 2
23 November 2017
Seobu Penitentiary
Season 1 Episode 3
29 November 2017
Retirement
Season 1 Episode 4
30 November 2017
I’m Going to Quit Baseball
Season 1 Episode 5
6 December 2017
The Ramyeon Box
Season 1 Episode 6
7 December 2017
Starting Baseball Again
Season 1 Episode 7
13 December 2017
Bak Sa’s Abdominal Pain
Season 1 Episode 8
14 December 2017
New Troublesome Inmates
Season 1 Episode 9
20 December 2017
The 140km Pitch
Season 1 Episode 10
21 December 2017
The New Prisoner
Season 1 Episode 11
3 January 2018
Fire Drill
Season 1 Episode 12
4 January 2018
Unanswered Calls
Season 1 Episode 13
10 January 2018
A New Obstacle
Season 1 Episode 14
11 January 2018
The Special Pardon
Season 1 Episode 15
17 January 2018
The Last Chapter
Season 1 Episode 16
18 January 2018
