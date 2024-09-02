Во 2-м сезоне сериала «Просто Михалыч» в центре событий вновь оказывается семейство Беляковых, где некоторое время назад было немало скандалов. Глава семьи Владимир проводил много времени на работе, чтобы прокормить супругу и ребенка. Все изменилось, когда однажды без приглашения в шикарный особняк Беляковых приехал сибирский родственник. Теперь герои будут спасать не только любимое Шарапово, но и всю Сибирь целиком, а к «крестовому походу» Михалыча присоединятся его единомышленники – родственники и приятели.