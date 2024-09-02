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Prosto Mihalych 2023 - 2024, season 2

Prosto Mihalych season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Prosto Mihalych Seasons Season 2
Просто Михалыч 16+
Title Сезон 2
Season premiere 2 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 17
Runtime 8 hours 30 minutes
"Prosto Mihalych" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Просто Михалыч» в центре событий вновь оказывается семейство Беляковых, где некоторое время назад было немало скандалов. Глава семьи Владимир проводил много времени на работе, чтобы прокормить супругу и ребенка. Все изменилось, когда однажды без приглашения в шикарный особняк Беляковых приехал сибирский родственник. Теперь герои будут спасать не только любимое Шарапово, но и всю Сибирь целиком, а к «крестовому походу» Михалыча присоединятся его единомышленники – родственники и приятели. 

Series rating

6.3
Rate 14 votes
6.1 IMDb

Prosto Mihalych List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2 Episode 1
2 September 2024
Серия 2
Season 2 Episode 2
2 September 2024
Серия 3
Season 2 Episode 3
3 September 2024
Серия 4
Season 2 Episode 4
3 September 2024
Серия 5
Season 2 Episode 5
4 September 2024
Серия 6
Season 2 Episode 6
4 September 2024
Серия 7
Season 2 Episode 7
5 September 2024
Серия 8
Season 2 Episode 8
5 September 2024
Серия 9
Season 2 Episode 9
9 September 2024
Серия 10
Season 2 Episode 10
9 September 2024
Серия 11
Season 2 Episode 11
10 September 2024
Серия 12
Season 2 Episode 12
10 September 2024
Серия 13
Season 2 Episode 13
11 September 2024
Серия 14
Season 2 Episode 14
11 September 2024
Серия 15
Season 2 Episode 15
12 September 2024
Серия 16
Season 2 Episode 16
12 September 2024
Серия 17
Season 2 Episode 17
12 September 2024
TV series release schedule
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