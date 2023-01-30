В 1 сезоне сериала «Просто Михалыч» в Москву приезжает весьма колоритный персонаж – суровый русский мужик из далекой провинции. Михалыч никогда не был в большом городе и не знает ничего о современных трендах и столичной моде. Он знает лишь одно: ему необходимо добраться до «верховного начальства», чтобы спасти свой родной колхоз от уничтожения. Хозяйство перекупил московский предприниматель, и теперь все село рискует остаться без работы. Благо Михалычу есть у кого остановиться. Нежданно-негаданно он появляется на пороге квартиры своего двоюродного брата Владимира – утонченного интеллигента, которого вовсе не радуют такие новости.