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Prosto Mihalych 2023, season 1

Prosto Mihalych season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Prosto Mihalych Seasons Season 1
Просто Михалыч 16+
Title Сезон 1
Season premiere 30 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Prosto Mihalych" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Просто Михалыч» в Москву приезжает весьма колоритный персонаж – суровый русский мужик из далекой провинции. Михалыч никогда не был в большом городе и не знает ничего о современных трендах и столичной моде. Он знает лишь одно: ему необходимо добраться до «верховного начальства», чтобы спасти свой родной колхоз от уничтожения. Хозяйство перекупил московский предприниматель, и теперь все село рискует остаться без работы. Благо Михалычу есть у кого остановиться. Нежданно-негаданно он появляется на пороге квартиры своего двоюродного брата Владимира – утонченного интеллигента, которого вовсе не радуют такие новости.

Series rating

6.3
Rate 14 votes
6.1 IMDb

Prosto Mihalych List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 January 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 January 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 January 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 February 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 February 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
6 February 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
7 February 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
8 February 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
9 February 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
9 February 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
13 February 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
14 February 2023
TV series release schedule
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