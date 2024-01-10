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Break Point 2023 - 2024, season 2

Break Point season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Break Point Seasons Season 2
Break Point 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 10 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Break Point" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему» продолжаются путешествия с самыми известными мировыми теннисистами. В течение насыщенного событиями сезона главные герои будут стремиться к новым достижениям. Спортсмены будут стараться одерживать новые победы ради получения главного приза — Большого шлема. Напомним, в предыдущем сезоне в центре событий оказался Ник Кирьос, чья репутация «плохого парня» в теннисе могла затмить его дарование. Ник Кирьос производил фурор на безупречных кортах Уимблдонского турнира, пока Айла Томлянович не решил побороться за место среди лучших игроков.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

Break Point List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Curse
Season 2 Episode 1
10 January 2024
The Future Is Yours
Season 2 Episode 2
10 January 2024
Friend or Foe
Season 2 Episode 3
10 January 2024
Unfinished Business
Season 2 Episode 4
10 January 2024
Now Or Never
Season 2 Episode 5
10 January 2024
Becoming The One
Season 2 Episode 6
10 January 2024
TV series release schedule
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