Во 2-м сезоне сериала «Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему» продолжаются путешествия с самыми известными мировыми теннисистами. В течение насыщенного событиями сезона главные герои будут стремиться к новым достижениям. Спортсмены будут стараться одерживать новые победы ради получения главного приза — Большого шлема. Напомним, в предыдущем сезоне в центре событий оказался Ник Кирьос, чья репутация «плохого парня» в теннисе могла затмить его дарование. Ник Кирьос производил фурор на безупречных кортах Уимблдонского турнира, пока Айла Томлянович не решил побороться за место среди лучших игроков.