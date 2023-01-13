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Break Point 2023, season 1

Break Point season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Break Point Seasons Season 1
Break Point 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Break Point" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему» в центре событий оказываются лучшие молодые теннисисты на корте и за его пределами. Они соревнуются в турнирах Большого шлема по всему миру. Мечта каждого спортсмена: получить трофей и стать номером один. Легендарные теннисисты заканчивают карьеру и уступают место молодым. Игроки, которые больше года упорно работают, расскажут, как труден путь к успеху. От травм, которые могут сломать дальнейший путь, и эмоциональных срывов до триумфальных побед и личных достижений вне корта — зрители увидят закулисную жизнь некоторых теннисистов, прошедших испытание на прочность.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

Break Point List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Maverick
Season 1 Episode 1
13 January 2023
Take the Crown
Season 1 Episode 2
13 January 2023
California Dreaming
Season 1 Episode 3
13 January 2023
Great Expectations
Season 1 Episode 4
13 January 2023
King of Clay
Season 1 Episode 5
13 January 2023
Belonging
Season 1 Episode 6
21 June 2023
Saints and Sinners
Season 1 Episode 7
21 June 2023
Fairytale in New York
Season 1 Episode 8
21 June 2023
Under Pressure
Season 1 Episode 9
21 June 2023
One Last Chance
Season 1 Episode 10
21 June 2023
TV series release schedule
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