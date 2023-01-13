В 1 сезоне сериала «Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему» в центре событий оказываются лучшие молодые теннисисты на корте и за его пределами. Они соревнуются в турнирах Большого шлема по всему миру. Мечта каждого спортсмена: получить трофей и стать номером один. Легендарные теннисисты заканчивают карьеру и уступают место молодым. Игроки, которые больше года упорно работают, расскажут, как труден путь к успеху. От травм, которые могут сломать дальнейший путь, и эмоциональных срывов до триумфальных побед и личных достижений вне корта — зрители увидят закулисную жизнь некоторых теннисистов, прошедших испытание на прочность.