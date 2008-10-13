Menu
Ermolovy season 1 watch online

Ermolovy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ermolovy Seasons Season 1
Ермоловы 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 October 2008
Production year 2008
Number of episodes 32
Runtime 23 hours 28 minutes
"Ermolovy" season 1 description

Преуспевающий предприниматель Сергей Ермолов мчится на машине в Москву, чтобы поскорее увидеть любимую жену и сына. Неожиданная встреча с инфернальной красавицей-художницей Амалией и ее восьмилетней дочерью Марусей круто меняет всю его жизнь. Сергей понимает, что его страсть – это наваждение, но не в силах устоять – чары Амалии слишком велики. Жена Сергея, Анна, не хочет расставаться с мужем. Восемь лет длится этот семейный морок.Мать Сергея Антонина полностью на стороне невестки. Вдвоем с ней они пытаются разобраться в истории семьи, как только понимают, что истоки происходящего сейчас связаны с прошлым: «Наша кровь старше нас». Расследование приводит Анну в Италию, где она находит дневник Аси, первой жены деда Сергея, и события прошлого обретают зримую реальность.

Series rating

4.1
Rate 12 votes
4.2 IMDb

"Ermolovy" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 October 2008
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 October 2008
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 October 2008
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 October 2008
Серия 5
Season 1 Episode 5
17 October 2008
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 October 2008
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 October 2008
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 October 2008
Серия 9
Season 1 Episode 9
23 October 2008
Серия 10
Season 1 Episode 10
24 October 2008
Серия 11
Season 1 Episode 11
27 October 2008
Серия 12
Season 1 Episode 12
28 October 2008
Серия 13
Season 1 Episode 13
29 October 2008
Серия 14
Season 1 Episode 14
30 October 2008
Серия 15
Season 1 Episode 15
31 October 2008
Серия 16
Season 1 Episode 16
3 November 2008
Серия 17
Season 1 Episode 17
4 November 2008
Серия 18
Season 1 Episode 18
5 November 2008
Серия 19
Season 1 Episode 19
6 November 2008
Серия 20
Season 1 Episode 20
7 November 2008
Серия 21
Season 1 Episode 21
10 November 2008
Серия 22
Season 1 Episode 22
11 November 2008
Серия 23
Season 1 Episode 23
12 November 2008
Серия 24
Season 1 Episode 24
13 November 2008
Серия 25
Season 1 Episode 25
14 November 2008
Серия 26
Season 1 Episode 26
17 November 2008
Серия 27
Season 1 Episode 27
18 November 2008
Серия 28
Season 1 Episode 28
19 November 2008
Серия 29
Season 1 Episode 29
20 November 2008
Серия 30
Season 1 Episode 30
21 November 2008
Серия 31
Season 1 Episode 31
24 November 2008
Серия 32
Season 1 Episode 32
25 November 2008
TV series release schedule
