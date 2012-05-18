В 1-м сезоне сериала «Трон: Восстание» молодой инженер и программист Бек устраивается в медиакорпорацию Clu. Однако первоначальный восторг от такой почетной должности быстро сменяется разочарованием. Познав изнутри мир цифровой индустрии, он понимает, что Clu – опасная сила, враждебная людям и управляемая искусственным интеллектом высшей категории. Кроме того, коллеги Бека знают об этом, но не могут или не хотят ничего с этим поделать. Простой офисный сотрудник становится маловероятным лидером революции. Он объединяется с единомышленниками, чтобы дать отпор монополии Clu и спасти человеческий мир.