TRON: Uprising 2012 - 2013, season 1

TRON: Uprising season 1 poster
Tron: Uprising 12+
Season premiere 18 May 2012
Production year 2012
Number of episodes 19
Runtime 9 hours 30 minutes
"TRON: Uprising" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Трон: Восстание» молодой инженер и программист Бек устраивается в медиакорпорацию Clu. Однако первоначальный восторг от такой почетной должности быстро сменяется разочарованием. Познав изнутри мир цифровой индустрии, он понимает, что Clu – опасная сила, враждебная людям и управляемая искусственным интеллектом высшей категории. Кроме того, коллеги Бека знают об этом, но не могут или не хотят ничего с этим поделать. Простой офисный сотрудник становится маловероятным лидером революции. Он объединяется с единомышленниками, чтобы дать отпор монополии Clu и спасти человеческий мир.

Series rating

7.7
Rate 20 votes
8.2 IMDb

"TRON: Uprising" season 1 list of episodes.

Season 1
Beck's Beginning
Season 1 Episode 1
18 May 2012
The Renegade (1)
Season 1 Episode 2
7 June 2012
The Renegade (2)
Season 1 Episode 3
14 June 2012
Blackout
Season 1 Episode 4
21 June 2012
Identity
Season 1 Episode 5
28 June 2012
Isolated
Season 1 Episode 6
5 July 2012
Price of Power
Season 1 Episode 7
12 July 2012
The Reward
Season 1 Episode 8
19 October 2012
Scars (1)
Season 1 Episode 9
26 October 2012
Scars (2)
Season 1 Episode 10
2 November 2012
Grounded
Season 1 Episode 11
3 December 2012
We Both Know How This Ends
Season 1 Episode 12
10 December 2012
The Stranger
Season 1 Episode 13
17 December 2012
Tagged
Season 1 Episode 14
24 December 2012
State of Mind
Season 1 Episode 15
31 December 2012
Welcome Home
Season 1 Episode 16
7 January 2013
Rendezvous
Season 1 Episode 17
14 January 2013
No Bounds
Season 1 Episode 18
21 January 2013
Terminal
Season 1 Episode 19
28 January 2013
