В 1 сезоне сериала «Жить жизнь» успешный московский маркетолог Анна приходит в себя после трагедии. Недавно ее супруг погиб при довольно страшных обстоятельствах. Друзья боятся, что Аня сломается, но она стоически переносит потерю. Втайне она даже радуется вновь обретенной свободе, ведь этот брак нельзя было назвать счастливым, а муж позволял себе в отношении нее поступки, недостойные мужчины. Но не обходится и без моральной травмы. Теперь женщина как огня остерегается любых отношений с мужчинами. Через несколько лет она все же влюбляется и заводит роман, но новый избранник вдруг начинает копировать поведение покойного супруга.