Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Living Life season 1 watch online

Living Life season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Living Life Seasons Season 1
Жить жизнь 18+
Title Сезон 1
Season premiere 13 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Living Life" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Жить жизнь» успешный московский маркетолог Анна приходит в себя после трагедии. Недавно ее супруг погиб при довольно страшных обстоятельствах. Друзья боятся, что Аня сломается, но она стоически переносит потерю. Втайне она даже радуется вновь обретенной свободе, ведь этот брак нельзя было назвать счастливым, а муж позволял себе в отношении нее поступки, недостойные мужчины. Но не обходится и без моральной травмы. Теперь женщина как огня остерегается любых отношений с мужчинами. Через несколько лет она все же влюбляется и заводит роман, но новый избранник вдруг начинает копировать поведение покойного супруга.

Series rating

6.1
Rate 15 votes
5.8 IMDb

"Living Life" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 April 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 May 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
11 May 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
18 May 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
25 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more