Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Missing: The Other Side season 2 watch online

Missing: The Other Side season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Missing: The Other Side Seasons Season 2
Missing: The Other Side 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 14
Runtime 18 hours 40 minutes
"Missing: The Other Side" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Пропавшие: Другая сторона» продолжается история, действие которой разворачивается в горах в Южной Корее. Там есть загадочная деревня. Если оказаться там, выбраться живым уже не получится. Для многих людей этой деревни не существует — это лишь пустующая область на карте. В действительности там обитают духи людей, которые пропали без вести и не были преданы земле. Ким Ук оказывается там, став случайным свидетелем преступления и спасаясь от преследователей. Затем среди блуждающих душ он видит молодую девушку Ё На. Оказывается, через несколько месяцев они должны пожениться...

Series rating

8.0
Rate 12 votes
8 IMDb

"Missing: The Other Side" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
19 December 2022
Episode 2
Season 2 Episode 2
20 December 2022
Episode 3
Season 2 Episode 3
26 December 2022
Episode 4
Season 2 Episode 4
27 December 2022
Episode 5
Season 2 Episode 5
2 January 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
3 January 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
9 January 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
10 January 2023
Episode 9
Season 2 Episode 9
16 January 2023
Episode 10
Season 2 Episode 10
17 January 2023
Episode 11
Season 2 Episode 11
23 January 2023
Episode 12
Season 2 Episode 12
24 January 2023
Episode 13
Season 2 Episode 13
30 January 2023
Episode 14
Season 2 Episode 14
31 January 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more