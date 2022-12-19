Во 2 сезоне сериала «Пропавшие: Другая сторона» продолжается история, действие которой разворачивается в горах в Южной Корее. Там есть загадочная деревня. Если оказаться там, выбраться живым уже не получится. Для многих людей этой деревни не существует — это лишь пустующая область на карте. В действительности там обитают духи людей, которые пропали без вести и не были преданы земле. Ким Ук оказывается там, став случайным свидетелем преступления и спасаясь от преследователей. Затем среди блуждающих душ он видит молодую девушку Ё На. Оказывается, через несколько месяцев они должны пожениться...