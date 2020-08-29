В 1 сезоне сериала «Пропавшие: Другая сторона» мошенник становится свидетелем похищения. Теперь он — главная мишень для преступной группировки. Чтобы спастись от преследования, он пускается в бега, падает со скалы и неожиданно оказывается в загадочном месте. Это старомодная деревня, в которой обитают исключительно призраки или пропавшие без вести мертвецы. Однако мошенник все-таки жив. Вскоре судьба сводит его с таинственным детективом и мужчиной, который связывает загадочную деревню с внешним миром. Чтобы выбраться оттуда, герои должны разобраться, почему погибли обитатели этого места.