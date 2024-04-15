Menu
Papiny dochki. Novye season 2 watch online

Papiny dochki. Novye season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Papiny dochki. Novye Seasons Season 2

Papiny dochki. Novye 16+
Title Сезон 2
Season premiere 15 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 0 minute
"Papiny dochki. Novye" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Папины дочки. Новые» увлекательные приключения веселого и неунывающего семейства из Москвы во главе с Вениамином продолжаются. Через несколько месяцев у Веника почти угасла надежда отыскать свою супругу Дарью, которая поступила так же, как и ее мать когда-то, – сбежала из города, оставив детей на попечение отца. Веник не без труда занимается воспитанием своих четырех дочурок: Лизы, Дианы, Арины и Сони. Трудности ему постоянно подкидывают и тетушки девочек, и бабушка с дедом, и новые соседи. Каждый день Вениамин сталкивается с бытовыми хлопотами и задачами, которые ему приходится решать в одиночку.

Series rating

7.8
Rate 13 votes
5.2 IMDb
"Papiny dochki. Novye" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Серия 1
Season 2 Episode 1
15 April 2024
Серия 2
Season 2 Episode 2
15 April 2024
Серия 3
Season 2 Episode 3
15 April 2024
Серия 4
Season 2 Episode 4
16 April 2024
Серия 5
Season 2 Episode 5
16 April 2024
Серия 6
Season 2 Episode 6
17 April 2024
Серия 7
Season 2 Episode 7
17 April 2024
Серия 8
Season 2 Episode 8
18 April 2024
Серия 9
Season 2 Episode 9
18 April 2024
Серия 10
Season 2 Episode 10
22 April 2024
Серия 11
Season 2 Episode 11
22 April 2024
Серия 12
Season 2 Episode 12
22 April 2024
Серия 13
Season 2 Episode 13
23 April 2024
Серия 14
Season 2 Episode 14
23 April 2024
Серия 15
Season 2 Episode 15
24 April 2024
Серия 16
Season 2 Episode 16
24 April 2024
Серия 17
Season 2 Episode 17
25 April 2024
Серия 18
Season 2 Episode 18
25 April 2024
Серия 19
Season 2 Episode 19
26 April 2024
Серия 20
Season 2 Episode 20
26 April 2024
TV series release schedule
