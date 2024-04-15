Во 2-м сезоне сериала «Папины дочки. Новые» увлекательные приключения веселого и неунывающего семейства из Москвы во главе с Вениамином продолжаются. Через несколько месяцев у Веника почти угасла надежда отыскать свою супругу Дарью, которая поступила так же, как и ее мать когда-то, – сбежала из города, оставив детей на попечение отца. Веник не без труда занимается воспитанием своих четырех дочурок: Лизы, Дианы, Арины и Сони. Трудности ему постоянно подкидывают и тетушки девочек, и бабушка с дедом, и новые соседи. Каждый день Вениамин сталкивается с бытовыми хлопотами и задачами, которые ему приходится решать в одиночку.