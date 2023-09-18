Menu
Papiny dochki. Novye season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Papiny dochki. Novye Seasons Season 1
Papiny dochki. Novye 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 0 minute
"Papiny dochki. Novye" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Папины дочки. Новые» события разворачиваются в доме семьи Васнецовых через 10 лет после финала оригинального ситкома. Все пять дочек – уже давно не дети, а настоящие взрослые женщины. Кто-то из них давно покинул родительское гнездышко и отправился в самостоятельную жизнь. Но некоторые девочки все же остались в Москве в своей старой доброй квартире. Талантливый физик и молодой отец Вениамин преподает в Бауманке и мечтает о Нобелевской премии, а заодно растит детей вместе с бывшей готкой Дашей. «Малышка» Пуговка теперь красивая юная девушка. А Галина Сергеевна наконец увлечена не только наукой, но и личной жизнью.

6.4
Rate 15 votes
5.3 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 September 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 September 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 September 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 September 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
21 September 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
21 September 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
25 September 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
25 September 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
26 September 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
26 September 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
27 September 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
27 September 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
28 September 2023
Серия 17
Season 1 Episode 17
2 October 2023
Серия 18
Season 1 Episode 18
3 October 2023
Серия 19
Season 1 Episode 19
4 October 2023
Серия 20
Season 1 Episode 20
5 October 2023
