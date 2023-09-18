В 1 сезоне сериала «Папины дочки. Новые» события разворачиваются в доме семьи Васнецовых через 10 лет после финала оригинального ситкома. Все пять дочек – уже давно не дети, а настоящие взрослые женщины. Кто-то из них давно покинул родительское гнездышко и отправился в самостоятельную жизнь. Но некоторые девочки все же остались в Москве в своей старой доброй квартире. Талантливый физик и молодой отец Вениамин преподает в Бауманке и мечтает о Нобелевской премии, а заодно растит детей вместе с бывшей готкой Дашей. «Малышка» Пуговка теперь красивая юная девушка. А Галина Сергеевна наконец увлечена не только наукой, но и личной жизнью.