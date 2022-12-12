В 1 сезоне сериала «Плакать нельзя» русская эмигрантка Татьяна выходит замуж за гражданина одной из скандинавских стран Ингвара Ольсена и уезжает из России в светлое будущее. Однако через несколько лет она оказывается жертвой чужой и враждебно настроенной юридической системы. После развода Таня растит сына Николая одна. Переехав в новый город и отправив ребенка в школу, она однажды не дожидается мальчика назад домой. Взволнованная мать начинает искать сына и узнает, что его отправили в местный детский дом. Сперва ей кажется, что это нелепая ошибка, однако возвращать ей Колю никто не собирается.