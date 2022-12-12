Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Plakat nelzya season 1 watch online

Plakat nelzya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Plakat nelzya Seasons Season 1

Плакать нельзя 12+
Title Сезон 1
Season premiere 12 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Plakat nelzya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Плакать нельзя» русская эмигрантка Татьяна выходит замуж за гражданина одной из скандинавских стран Ингвара Ольсена и уезжает из России в светлое будущее. Однако через несколько лет она оказывается жертвой чужой и враждебно настроенной юридической системы. После развода Таня растит сына Николая одна. Переехав в новый город и отправив ребенка в школу, она однажды не дожидается мальчика назад домой. Взволнованная мать начинает искать сына и узнает, что его отправили в местный детский дом. Сперва ей кажется, что это нелепая ошибка, однако возвращать ей Колю никто не собирается.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.7 IMDb
Write review
"Plakat nelzya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 December 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 December 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 December 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more