В 1 сезоне сериала «Тест на беременность» действие происходит в экспериментальном научно-медицинском центре. Туда устраивается на работу молодая девушка по имени Наташа Бахметьева. Несмотря на то что героиня находится в начале своего профессионального пути, она даст фору многим старшим коллегам благодаря своим высоким профессиональным навыкам и твердому характеру. Наташа равнодушно относится к вниманию со стороны персонала, ведет себя замкнуто и отстраненно. Такой образ жизни оказался следствием ее многолетних тайных отношений с Юрием Колмогоровым, чиновником, который когда-то был преподавателем в университете.