Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Test na beremennost season 1 watch online

Test na beremennost season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Test na beremennost Seasons Season 1
Тест на беременность 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Test na beremennost" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Тест на беременность» действие происходит в экспериментальном научно-медицинском центре. Туда устраивается на работу молодая девушка по имени Наташа Бахметьева. Несмотря на то что героиня находится в начале своего профессионального пути, она даст фору многим старшим коллегам благодаря своим высоким профессиональным навыкам и твердому характеру. Наташа равнодушно относится к вниманию со стороны персонала, ведет себя замкнуто и отстраненно. Такой образ жизни оказался следствием ее многолетних тайных отношений с Юрием Колмогоровым, чиновником, который когда-то был преподавателем в университете.

Series rating

6.7
Rate 15 votes
6.1 IMDb

"Test na beremennost" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 October 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 October 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 October 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 October 2014
Серия 5
Season 1 Episode 5
10 October 2014
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 October 2014
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 October 2014
Серия 8
Season 1 Episode 8
11 October 2014
Серия 9
Season 1 Episode 9
12 October 2014
Серия 10
Season 1 Episode 10
12 October 2014
Серия 11
Season 1 Episode 11
14 October 2014
Серия 12
Season 1 Episode 12
14 October 2014
Серия 13
Season 1 Episode 13
15 October 2014
Серия 14
Season 1 Episode 14
15 October 2014
Серия 15
Season 1 Episode 15
16 October 2014
Серия 16
Season 1 Episode 16
16 October 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more