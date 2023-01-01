Menu
Kaleidoscope 2023, season 1

Kaleidoscope season 1 poster
Kaleidoscope 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 32 minutes
"Kaleidoscope" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Калейдоскоп» в 2012 году на Соединенные Штаты надвигается один из самых опасных и разрушительных ураганов, получивший имя «Сэнди». Синоптики предупреждают, что стихия затронет и Нью-Йорк. Обычно шикарный и сверкающий Манхэттен повергается в панику. Люди спешат увезти подальше все ценное имущество и спрятаться от вихря. Однако не все озабочены только собственной жизнью. Под шумок кто-то очень хитрый и опытный проникает в один из центральных банков и беспрепятственно выносит 70 миллиардов долларов в ценных облигациях. Но разгадать эту тайну оказывается не так-то просто…

Series rating

6.4
Rate 14 votes
6.6 IMDb

"Kaleidoscope" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Yellow
Season 1 Episode 1
1 January 2023
Green
Season 1 Episode 2
1 January 2023
Blue
Season 1 Episode 3
1 January 2023
Orange
Season 1 Episode 4
1 January 2023
Violet
Season 1 Episode 5
1 January 2023
Red
Season 1 Episode 6
1 January 2023
Pink
Season 1 Episode 7
1 January 2023
White
Season 1 Episode 8
1 January 2023
