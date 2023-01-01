В 1 сезоне сериала «Калейдоскоп» в 2012 году на Соединенные Штаты надвигается один из самых опасных и разрушительных ураганов, получивший имя «Сэнди». Синоптики предупреждают, что стихия затронет и Нью-Йорк. Обычно шикарный и сверкающий Манхэттен повергается в панику. Люди спешат увезти подальше все ценное имущество и спрятаться от вихря. Однако не все озабочены только собственной жизнью. Под шумок кто-то очень хитрый и опытный проникает в один из центральных банков и беспрепятственно выносит 70 миллиардов долларов в ценных облигациях. Но разгадать эту тайну оказывается не так-то просто…