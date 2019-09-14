Menu
Pereletnye pticy 2019, season 1

Pereletnye pticy season 1 poster
Перелетные птицы 12+
Title Сезон 1
Season premiere 14 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Pereletnye pticy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Перелетные птицы» Юля уже много лет живет в Москве. Она разорвала все связи со своими родственниками и никогда не возвращалась в Поморск. Во времена юности Юли ее отец Захар Иванович был криминальным авторитетом. Жизнь Юли меняется, когда она узнает, что ее сыну грозит тюрьма. Внезапно к женщине приходят работники спецслужб – они готовы помочь Ивану избежать срока, но за такую услугу Юля должна вернуться в родные края, завоевать расположение отца и «сдать» его товарища – загадочного Призрака, за которым много лет безуспешно охотятся сотрудники правоохранительных органов.

Series rating

3.7
Rate 12 votes
3.9 IMDb

"Pereletnye pticy" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 September 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 September 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 September 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 September 2019
