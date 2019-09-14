В 1 сезоне сериала «Перелетные птицы» Юля уже много лет живет в Москве. Она разорвала все связи со своими родственниками и никогда не возвращалась в Поморск. Во времена юности Юли ее отец Захар Иванович был криминальным авторитетом. Жизнь Юли меняется, когда она узнает, что ее сыну грозит тюрьма. Внезапно к женщине приходят работники спецслужб – они готовы помочь Ивану избежать срока, но за такую услугу Юля должна вернуться в родные края, завоевать расположение отца и «сдать» его товарища – загадочного Призрака, за которым много лет безуспешно охотятся сотрудники правоохранительных органов.