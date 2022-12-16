Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Recruit 2022, season 1

The Recruit season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Recruit Seasons Season 1
The Recruit 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"The Recruit" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Рекрут» молодой, но очень одаренный юрист Оуэн Хендрикс попадает в переделку. Его неожиданно вербует в свои ряды американская разведка. Теперь герой служит на ЦРУ, причем в его обязанности входит защищать от тюрьмы других агентов. Оуэн должен использовать не только юридические знания и таланты, но и свое природное обаяние, хитрость и изворотливость. Ведь далеко не во всех странах полиция и суд готовы идти навстречу спецслужбам. Но первое же дело Хендрикса изначально оказывается провальным. Его подопечный требует оправдания за поступки, которые сам герой не считает правильными.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb

The Recruit List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
I.N.A.S.I.A.L.
Season 1 Episode 1
16 December 2022
N.L.T.S.Y.P.
Season 1 Episode 2
16 December 2022
Y.D.E.K.W.Y.D.
Season 1 Episode 3
16 December 2022
I.Y.D.I.A.A.C.
Season 1 Episode 4
16 December 2022
T.S.L.A.Y.P.
Season 1 Episode 5
16 December 2022
I.C.I.N.C.
Season 1 Episode 6
16 December 2022
I.M.F.T.B.S.
Season 1 Episode 7
16 December 2022
W.T.F.I.O.H.
Season 1 Episode 8
16 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more