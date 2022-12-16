В 1 сезоне сериала «Рекрут» молодой, но очень одаренный юрист Оуэн Хендрикс попадает в переделку. Его неожиданно вербует в свои ряды американская разведка. Теперь герой служит на ЦРУ, причем в его обязанности входит защищать от тюрьмы других агентов. Оуэн должен использовать не только юридические знания и таланты, но и свое природное обаяние, хитрость и изворотливость. Ведь далеко не во всех странах полиция и суд готовы идти навстречу спецслужбам. Но первое же дело Хендрикса изначально оказывается провальным. Его подопечный требует оправдания за поступки, которые сам герой не считает правильными.