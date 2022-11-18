В 1 сезоне сериала «Маленькая фантазерка » действие разворачивается вокруг цыпленка по имени Пайпер. Она совершенно не умеет слушать. Точнее, дослушивать историю до конца. Рассказ так поглощает ее, что Пайпер немедленно хочет приукрасить его своими деталями или незамедлительно сложить полную картинку, прервав собеседника, чтобы задать уточняющие вопросы. Иногда юной непоседе кажется, что рассказ не сложится без ее экстренного вмешательства. Особенно если происходит что-то из ряда вон выходящее и героев событий нужно срочно спасать. Тут Пайпер ни за что не останется в стороне!