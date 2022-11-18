Menu
Interrupting Chicken 2022, season 1

Interrupting Chicken 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 17
Runtime 6 hours 31 minutes
"Interrupting Chicken" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Маленькая фантазерка   » действие разворачивается вокруг цыпленка по имени Пайпер. Она совершенно не умеет слушать. Точнее, дослушивать историю до конца. Рассказ так поглощает ее, что Пайпер немедленно хочет приукрасить его своими деталями или незамедлительно сложить полную картинку, прервав собеседника, чтобы задать уточняющие вопросы. Иногда юной непоседе кажется, что рассказ не сложится без ее экстренного вмешательства. Особенно если происходит что-то из ряда вон выходящее и героев событий нужно срочно спасать. Тут Пайпер ни за что не останется в стороне!

6.8
6.9 IMDb

Not So Bad Wolf / Chicken of the Sea
Season 1 Episode 1
18 November 2022
The Eliphant of Suprise / The Chicken and the Egg
Season 1 Episode 2
18 November 2022
Hercul-easy / The Lion, the mouse and the chicken
Season 1 Episode 3
18 November 2022
Where's the Party / Chicken Out West
Season 1 Episode 4
18 November 2022
Disco Chickens / Little Red and the Little Red Chicken
Season 1 Episode 5
18 November 2022
Down of Wonder Chicken / The Chicken Who Cried Wolf
Season 1 Episode 6
18 November 2022
Season 1 Episode 7
18 November 2022
Dr. Chickenstein / The Sorcerer's Thesaurs
Season 1 Episode 8
18 November 2022
Season 1 Episode 9
18 November 2022
Season 1 Episode 10
18 November 2022
Season 1 Episode 11
18 November 2022
Season 1 Episode 12
18 November 2022
Season 1 Episode 13
18 November 2022
Season 1 Episode 14
18 November 2022
Season 1 Episode 15
18 November 2022
Season 1 Episode 16
18 November 2022
A Chicken Carol
Season 1 Episode 17
2 December 2022
