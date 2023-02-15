Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kajino 2022 - 2023, season 2

Kajino season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Kajino Seasons Season 2

Kajino
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Kajino" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Казино» продолжается история о короле игорного мира, который однажды лишился всего состояния, но смог воскреснуть из пепла, подобно птице феникс, и вернуться в игру с крупными ставками. Когда-то главный герой был хозяином крупного казино на Филиппинах. Ему удалось заработать 70 миллиардов вон за десять лет. Затем мужчина потерял все деньги ввиду цепочки досадных обстоятельств. Кроме того, он оказался втянут в дело об убийстве. Сейчас, не имея ни гроша за душой, бывший король решает вновь взяться дело. На этот раз герой не просто играет по-крупному — на карту поставлена вся его жизнь.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.1 IMDb
Write review
Kajino List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
15 February 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
15 February 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
15 February 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
22 February 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
1 March 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
8 March 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
15 March 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
22 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more