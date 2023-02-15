Во 2 сезоне сериала «Казино» продолжается история о короле игорного мира, который однажды лишился всего состояния, но смог воскреснуть из пепла, подобно птице феникс, и вернуться в игру с крупными ставками. Когда-то главный герой был хозяином крупного казино на Филиппинах. Ему удалось заработать 70 миллиардов вон за десять лет. Затем мужчина потерял все деньги ввиду цепочки досадных обстоятельств. Кроме того, он оказался втянут в дело об убийстве. Сейчас, не имея ни гроша за душой, бывший король решает вновь взяться дело. На этот раз герой не просто играет по-крупному — на карту поставлена вся его жизнь.