В 1 сезоне сериала «Казино» в центре событий оказывается король игорного мира, который лишился своего огромного состояния в результате цепи неудач. Но главный герой не из тех, кто готов смириться с неприятностями. Он в очередной раз намерен бросить вызов судьбе и крупно рискнуть. Мужчина возвращается в мир азартных игр, чтобы вернуть утраченные позиции и вновь завоевать авторитет в этих кругах. Для этого ему придется принять участие в игре с очень высокими ставками. Герой мужественно и решительно смотрит в лицо судьбе, несмотря на то что на этот раз под угрозу поставлена его собственная жизнь.