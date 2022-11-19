В 1 сезоне сериала «Под одной крышей» члены семьи Слезкиных работали водителями автобусов и не рассчитывали на лучшую жизнь. Все меняется, когда им достается жилплощадь в элитном районе. Теперь представители рабочего класса обосновались рядом топ-менеджерами, олигархами и крупными чиновниками. Среди них — чета Котловых. Настоящим шоком для обеих семей становится известие, что Рита Слезкина и Арсений Котлов стали встречаться. Ребята сначала просто хотели досадить родственникам, но неожиданно их игра превратилась в нечто настоящее. Однако выстоять перед натиском конфликтующих между собой родственников героям будет непросто.