Pod odnoy kryshey 2022, season 1

Season premiere 19 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Под одной крышей» члены семьи Слезкиных работали водителями автобусов и не рассчитывали на лучшую жизнь. Все меняется, когда им достается жилплощадь в элитном районе. Теперь представители рабочего класса обосновались рядом  топ-менеджерами, олигархами и крупными чиновниками. Среди них — чета Котловых. Настоящим шоком для обеих семей становится известие, что Рита Слезкина и Арсений Котлов стали встречаться. Ребята сначала просто хотели досадить родственникам, но неожиданно их игра превратилась в нечто настоящее. Однако выстоять перед натиском конфликтующих между собой родственников героям будет непросто.

3.7
Rate 11 votes
3.8 IMDb

Серия 1
Season 1 Episode 1
19 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 November 2022
