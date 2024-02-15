Menu
Prestizh season 1 watch online

Prestizh season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Prestizh Seasons Season 1
Prestizh 18+
Title Сезон 1
Season premiere 15 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Prestizh" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Престиж» действие происходит в элитном поселке под Москвой, где живут самые влиятельные и могущественные семьи. Среди них политики, оперные дивы и топ-менеджеры крупнейших компаний. Однажды в поселке случается чрезвычайное происшествие, которое переворачивает жизни всех его обитателей с ног на голову. Няню семьи Филимоновых находят убитой. Это заставляет соседей подозрительно коситься друг на друга и спрашивать себя: так ли безопасны те, кому они доверяют детей? Во время расследования, которое ведет следователь Елизавета Егоровна, выясняется, что секреты и мотивы для убийства есть у многих...

Series rating

6.0
Rate 13 votes
6.1 IMDb

"Prestizh" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 February 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 February 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 February 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 February 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 March 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
14 March 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 March 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
28 March 2024
