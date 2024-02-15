В 1 сезоне сериала «Престиж» действие происходит в элитном поселке под Москвой, где живут самые влиятельные и могущественные семьи. Среди них политики, оперные дивы и топ-менеджеры крупнейших компаний. Однажды в поселке случается чрезвычайное происшествие, которое переворачивает жизни всех его обитателей с ног на голову. Няню семьи Филимоновых находят убитой. Это заставляет соседей подозрительно коситься друг на друга и спрашивать себя: так ли безопасны те, кому они доверяют детей? Во время расследования, которое ведет следователь Елизавета Егоровна, выясняется, что секреты и мотивы для убийства есть у многих...