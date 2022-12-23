Menu
The Fabulous 2022, season 1

The Fabulous season 1 poster
The Fabulous 12+
Season premiere 23 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Потрясающие» события разворачиваются в Сеуле. Это история о жизни молодых людей, которые справляются со своей работой, личной жизнью и отношениями, пытаясь выжить в динамичной и конкурентной среде. Главные герои решили связать свою жизнь с модной индустрией. Джи У Мин активно занимается ретушью фотографий, но он не увлечен своей работой или любовью. Молодая девушка по имени Пё Чжи Ын с раннего возраста видела себя в мире высокой моды. Она возглавляет отдел в агентстве по продвижению брендов премиум-класса. Героине приходится постоянно бороться за свое место в сфере моды.

6.2
Rate 12 votes
6.4 IMDb

Season 1
Dom Pérignon and a Shot of Soju
Season 1 Episode 1
23 December 2022
Grandmother’s Scarf and the Cheongdam Fashion Circle
Season 1 Episode 2
23 December 2022
The VIP and The Regular
Season 1 Episode 3
23 December 2022
The Pop-up Shop and the Tailor Shop
Season 1 Episode 4
23 December 2022
Followers and Following
Season 1 Episode 5
23 December 2022
The Photo Wall and the Exhibition
Season 1 Episode 6
23 December 2022
Vintage and Sustainability
Season 1 Episode 7
23 December 2022
Fashion and Passion
Season 1 Episode 8
23 December 2022
