В 1 сезоне сериала «Потрясающие» события разворачиваются в Сеуле. Это история о жизни молодых людей, которые справляются со своей работой, личной жизнью и отношениями, пытаясь выжить в динамичной и конкурентной среде. Главные герои решили связать свою жизнь с модной индустрией. Джи У Мин активно занимается ретушью фотографий, но он не увлечен своей работой или любовью. Молодая девушка по имени Пё Чжи Ын с раннего возраста видела себя в мире высокой моды. Она возглавляет отдел в агентстве по продвижению брендов премиум-класса. Героине приходится постоянно бороться за свое место в сфере моды.