Cross 2024 - 2026, season 2
Cross
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
11 February 2026
Production year
2026
Number of episodes
8
Runtime
7 hours 36 minutes
Series rating
7.0
Rate
13
votes
7.2
IMDb
Cross season 2 new episodes release schedule.
Season 1
Season 2
Harrow
Season 2
Episode 1
11 February 2026
Scatter
Season 2
Episode 2
11 February 2026
Feed
Season 2
Episode 3
11 February 2026
Harden
Season 2
Episode 4
18 February 2026
TBA
Season 2
Episode 5
25 February 2026
TBA
Season 2
Episode 6
4 March 2026
TBA
Season 2
Episode 7
11 March 2026
TBA
Season 2
Episode 8
18 March 2026
