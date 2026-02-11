Menu
Cross 2024 - 2026, season 2

Cross season 2 poster
Cross
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 11 February 2026
Production year 2026
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 36 minutes

Series rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Cross season 2 new episodes release schedule.

TV series release schedule
Harrow
Season 2 Episode 1
11 February 2026
Scatter
Season 2 Episode 2
11 February 2026
Feed
Season 2 Episode 3
11 February 2026
Harden
Season 2 Episode 4
18 February 2026
TBA
Season 2 Episode 5
25 February 2026
TBA
Season 2 Episode 6
4 March 2026
TBA
Season 2 Episode 7
11 March 2026
TBA
Season 2 Episode 8
18 March 2026
