Cross 2024, season 1

Season premiere 14 November 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 36 minutes
В 1 сезоне сериала «Кросс» молодой чернокожий мужчина Алекс Кросс работает в частном детективном агентстве. Он доволен своей судьбой: у героя есть любимая супруга, замечательные дети и увлекательная работа, которая никогда не позволяет заскучать. Цель его жизни – отправлять за решетку маньяков и убийц, предупреждая новые преступления. Однако произошедшая трагедия  разделяет жизненный путь Алекса на до и после. Его жена мертва, и полиция не в силах наказать убийцу в соответствии с буквой закона. Единственный выход для Кросса – самому доказать вину злодея… или наказать его иным, менее легальным способом.

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Hero Complex
Season 1 Episode 1
14 November 2024
Ride the White Horsey
Season 1 Episode 2
14 November 2024
The Good Book
Season 1 Episode 3
14 November 2024
Masks
Season 1 Episode 4
14 November 2024
What Happens at Ramsey's
Season 1 Episode 5
14 November 2024
A Bang, Not a Whimper
Season 1 Episode 6
14 November 2024
Happy Birthday
Season 1 Episode 7
14 November 2024
You Had Me at Motherfucker
Season 1 Episode 8
14 November 2024
