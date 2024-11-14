В 1 сезоне сериала «Кросс» молодой чернокожий мужчина Алекс Кросс работает в частном детективном агентстве. Он доволен своей судьбой: у героя есть любимая супруга, замечательные дети и увлекательная работа, которая никогда не позволяет заскучать. Цель его жизни – отправлять за решетку маньяков и убийц, предупреждая новые преступления. Однако произошедшая трагедия разделяет жизненный путь Алекса на до и после. Его жена мертва, и полиция не в силах наказать убийцу в соответствии с буквой закона. Единственный выход для Кросса – самому доказать вину злодея… или наказать его иным, менее легальным способом.