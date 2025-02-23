Menu
Season premiere 23 February 2025
Production year 2025
Number of episodes 7
Runtime 0 minute
Во 2 сезоне сериала «1923» продолжается история о владельцах ранчо – Джейкобе и Каре. Семейная пара живет в Америке в период Великой депрессии, запрета на алкоголь и участившихся случаев похищения домашней скотины. Сложности клана Даттонов затронули не одно поколение, им не видно конца и в нынешнее время. Главные герои, а также их многочисленные родственники пытаются спасти семейное ранчо от природных катаклизмов и коварных злопыхателей. Поскольку Джейкоб занимается своей землей, Каре приходится делать в доме мужскую часть работы. В новом сезоне герои продолжат свой трудный путь.

8.2
Rate 14 votes
8.3 IMDb

The Killing Season
Season 2 Episode 1
23 February 2025
The Rapist is Winter
Season 2 Episode 2
2 March 2025
Wrap Thee in Terror
Season 2 Episode 3
9 March 2025
Journey the Rivers of Iron
Season 2 Episode 4
16 March 2025
Only Gunshots to Guide Us
Season 2 Episode 5
23 March 2025
The Mountain Teeth of Monsters
Season 2 Episode 6
30 March 2025
A Dream and a Memory
Season 2 Episode 7
6 April 2025
