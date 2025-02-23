Во 2 сезоне сериала «1923» продолжается история о владельцах ранчо – Джейкобе и Каре. Семейная пара живет в Америке в период Великой депрессии, запрета на алкоголь и участившихся случаев похищения домашней скотины. Сложности клана Даттонов затронули не одно поколение, им не видно конца и в нынешнее время. Главные герои, а также их многочисленные родственники пытаются спасти семейное ранчо от природных катаклизмов и коварных злопыхателей. Поскольку Джейкоб занимается своей землей, Каре приходится делать в доме мужскую часть работы. В новом сезоне герои продолжат свой трудный путь.