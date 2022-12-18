Menu
Russian
1923 2022, season 1

1923
Season premiere 18 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 0 minute
"1923" season 1 description

В 1 сезоне сериала «1923» на западе США в штате Монтана живет семейство Даттон. Этому роду уже несколько поколений принадлежит одна из крупнейших ферм в округе. Женщины семьи ведут хозяйство, а мужчины возделывают землю и перегоняют скот. Это типичные американские ковбои, не блещущие особенным героизмом, однако всегда выступающие против беззакония и смуты. Но 1923 год приносит раскол во всю Монтану, напрямую касаясь и судьбы Даттонов. До штата докатывается великая депрессия, а вслед за ней приходит и природный катаклизм – аномальная засуха. Голод и разбой вынуждают семью изменить свой привычный жизненный уклад.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.3 IMDb

1923 List of episodes

Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
18 December 2022
Nature's Empty Throne
Season 1 Episode 2
25 December 2022
The War Has Come Home
Season 1 Episode 3
1 January 2023
War and the Turquoise Tide
Season 1 Episode 4
8 January 2023
Ghost of Zebrina
Season 1 Episode 5
5 February 2023
One Ocean Closer to Destiny
Season 1 Episode 6
12 February 2023
The Rule of Five Hundred
Season 1 Episode 7
19 February 2023
Nothing Left to Lose
Season 1 Episode 8
26 February 2023
