В 1 сезоне сериала «1923» на западе США в штате Монтана живет семейство Даттон. Этому роду уже несколько поколений принадлежит одна из крупнейших ферм в округе. Женщины семьи ведут хозяйство, а мужчины возделывают землю и перегоняют скот. Это типичные американские ковбои, не блещущие особенным героизмом, однако всегда выступающие против беззакония и смуты. Но 1923 год приносит раскол во всю Монтану, напрямую касаясь и судьбы Даттонов. До штата докатывается великая депрессия, а вслед за ней приходит и природный катаклизм – аномальная засуха. Голод и разбой вынуждают семью изменить свой привычный жизненный уклад.