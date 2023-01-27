Menu
Lockwood & Co. 2023, season 1

Season premiere 27 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"Lockwood & Co." season 1 description

В 1 сезоне сериала «Агентство «Локвуд и компания» события разворачиваются в наши дни в альтернативной столице Великобритании. Этот мистический Лондон темен, опасен и полон сверхъестественных тварей – неупокоенных духов и злобных призраков. Но люди не унывают. Они формируют команды охотников за привидениями из числа одаренных подростков, которые способны видеть призраков и отправлять их в преисподнюю. Взрослые предприниматели быстро делают из этой необходимости бизнес, открывая частные дорогие агентства. Но один из юных дарований по имени Локвуд со своими друзьям решает создать собственную независимую от старших контору.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.4 IMDb

"Lockwood & Co." season 1 list of episodes.

Season 1
This Will Be Us
Season 1 Episode 1
27 January 2023
Let Go Of Me
Season 1 Episode 2
27 January 2023
Doubt Thou The Stars
Season 1 Episode 3
27 January 2023
Sweet Dreams
Season 1 Episode 4
27 January 2023
Death Is Coming
Season 1 Episode 5
27 January 2023
You Never Asked
Season 1 Episode 6
27 January 2023
Mesmerised
Season 1 Episode 7
27 January 2023
Not The Eternal
Season 1 Episode 8
27 January 2023
