В 1 сезоне сериала «Агентство «Локвуд и компания» события разворачиваются в наши дни в альтернативной столице Великобритании. Этот мистический Лондон темен, опасен и полон сверхъестественных тварей – неупокоенных духов и злобных призраков. Но люди не унывают. Они формируют команды охотников за привидениями из числа одаренных подростков, которые способны видеть призраков и отправлять их в преисподнюю. Взрослые предприниматели быстро делают из этой необходимости бизнес, открывая частные дорогие агентства. Но один из юных дарований по имени Локвуд со своими друзьям решает создать собственную независимую от старших контору.