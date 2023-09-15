Во 2-м сезоне сериала «Клюквенный щербет» продолжается история Кывылджим, образованной современной дамы, которая после расставания с супругом растила двоих дочерей в соответствии с собственными убеждениями. Ее младшая дочь Чимен — школьница, а старшая дочь Дога учится в вузе и планирует стать стоматологом. Главное желание Кивилчим — поднять дочерей и обеспечить им достойную жизнь. Однако Дога разочаровывает мать, когда выходит замуж за своего однокурсника. Напомним, в финале предыдущего сезона произошла автокатастрофа, а Дога родила. Роды прошли не очень благополучно, а ДТП не обошлось без жертв.