Cranberry Sorbet season 2 watch online

Cranberry Sorbet season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Cranberry Sorbet Seasons Season 2
Kızılcık şerbeti 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 37
Runtime 74 hours 0 minute
"Cranberry Sorbet" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Клюквенный щербет» продолжается история Кывылджим, образованной современной дамы, которая после расставания с супругом растила двоих дочерей в соответствии с собственными убеждениями. Ее младшая дочь Чимен — школьница, а старшая дочь Дога учится в вузе и планирует стать стоматологом. Главное желание Кивилчим — поднять дочерей и обеспечить им достойную жизнь. Однако Дога разочаровывает мать, когда выходит замуж за своего однокурсника. Напомним, в финале предыдущего сезона произошла автокатастрофа, а Дога родила. Роды прошли не очень благополучно, а ДТП не обошлось без жертв.

Series rating

6.3
Rate 17 votes
5.4 IMDb

"Cranberry Sorbet" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 30
Season 2 Episode 1
15 September 2023
Episode 31
Season 2 Episode 2
22 September 2023
Episode 32
Season 2 Episode 3
29 September 2023
Episode 33
Season 2 Episode 4
6 October 2023
Episode 34
Season 2 Episode 5
13 October 2023
Episode 35
Season 2 Episode 6
20 October 2023
Episode 36
Season 2 Episode 7
27 October 2023
Episode 37
Season 2 Episode 8
3 November 2023
Episode 38
Season 2 Episode 9
10 November 2023
Episode 39
Season 2 Episode 10
17 November 2023
Episode 40
Season 2 Episode 11
24 November 2023
Episode 41
Season 2 Episode 12
1 December 2023
Episode 42
Season 2 Episode 13
8 December 2023
Episode 43
Season 2 Episode 14
15 December 2023
Episode 44
Season 2 Episode 15
22 December 2023
Episode 45
Season 2 Episode 16
29 December 2023
Episode 46
Season 2 Episode 17
12 January 2024
Episode 47
Season 2 Episode 18
19 January 2024
Episode 48
Season 2 Episode 19
26 January 2024
Episode 49
Season 2 Episode 20
2 February 2024
Episode 50
Season 2 Episode 21
9 February 2024
Episode 51
Season 2 Episode 22
16 February 2024
Episode 52
Season 2 Episode 23
23 February 2024
Episode 53
Season 2 Episode 24
1 March 2024
Episode 54
Season 2 Episode 25
8 March 2024
Episode 55
Season 2 Episode 26
15 March 2024
Episode 56
Season 2 Episode 27
22 March 2024
57. Bölüm
Season 2 Episode 28
29 March 2024
58. Bölüm
Season 2 Episode 29
5 April 2024
59. Bölüm
Season 2 Episode 30
19 April 2024
60. Bölüm
Season 2 Episode 31
26 April 2024
61. Bölüm
Season 2 Episode 32
3 May 2024
62. Bölüm
Season 2 Episode 33
10 May 2024
63. Bölüm
Season 2 Episode 34
17 May 2024
64. Bölüm
Season 2 Episode 35
24 May 2024
65. Bölüm
Season 2 Episode 36
31 May 2024
66. Bölüm
Season 2 Episode 37
7 June 2024
