Cranberry Sorbet season 1 watch online

Cranberry Sorbet season 1 poster
Kızılcık şerbeti 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 29
Runtime 58 hours 0 minute
"Cranberry Sorbet" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Клюквенный щербет» Кывылджым всегда трезво смотрела на жизнь. После того как ее брак распался, она самостоятельно поднялась на ноги и воспитала двух дочек — Догу и Чимен. Чимен еще получает среднее образование, а Дога уже поступила в университет на факультет стоматологии. На первом же курсе Дога влюбилась и решила отправиться под венец со своим однокурсником Фатихом. Кывылджым расстроена, что дочь так рано решила выйти замуж, не успев получить диплом. Но еще больше озабочена тем, в какой семье та оказалась. Кывылджым уверена, что ее свободолюбивой дочери тяжело будет ужиться в религиозной семье.

Series rating

9.1
Rate 11 votes
5.5 IMDb
"Cranberry Sorbet" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 October 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
4 November 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
11 November 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
18 November 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
25 November 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 December 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
9 December 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
16 December 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
23 December 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
30 December 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
6 January 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
13 January 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
20 January 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
27 January 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
3 February 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
24 February 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
3 March 2023
Episode 18
Season 1 Episode 18
10 March 2023
Episode 19
Season 1 Episode 19
17 March 2023
Episode 20
Season 1 Episode 20
24 March 2023
Episode 21
Season 1 Episode 21
31 March 2023
Episode 22
Season 1 Episode 22
7 April 2023
Episode 23
Season 1 Episode 23
28 April 2023
Episode 24
Season 1 Episode 24
5 May 2023
Episode 25
Season 1 Episode 25
12 May 2023
Episode 26
Season 1 Episode 26
19 May 2023
Episode 27
Season 1 Episode 27
26 May 2023
Episode 28
Season 1 Episode 28
2 June 2023
Episode 29
Season 1 Episode 29
9 June 2023
TV series release schedule
