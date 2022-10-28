В 1 сезоне сериала «Клюквенный щербет» Кывылджым всегда трезво смотрела на жизнь. После того как ее брак распался, она самостоятельно поднялась на ноги и воспитала двух дочек — Догу и Чимен. Чимен еще получает среднее образование, а Дога уже поступила в университет на факультет стоматологии. На первом же курсе Дога влюбилась и решила отправиться под венец со своим однокурсником Фатихом. Кывылджым расстроена, что дочь так рано решила выйти замуж, не успев получить диплом. Но еще больше озабочена тем, в какой семье та оказалась. Кывылджым уверена, что ее свободолюбивой дочери тяжело будет ужиться в религиозной семье.