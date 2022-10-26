В 1 сезоне сериала «Теневой детектив» детектив, который всю свою жизнь отдал работе, собирается на пенсию. Он уже предвкушает спокойные и безмятежные дни, когда сможет встретить старость. Однако все меняется со звонком таинственного незнакомца. Несмотря на то что этот человек называет себя другом, намерения у него явно не дружеские. Этот загадочный человек заставляет главного героя погрузиться в самые темные события прошлого. Из-за звонка детектив также становится основным подозреваемым в убийстве своего коллеги-детектива. Между анонимом и пожилым сыщиком разворачивается психологическая война.