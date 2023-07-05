Menu
Shadow Detective 2022 - 2023, season 2

Shadow Detective season 2 poster
Shadow Detective
Season premiere 5 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Shadow Detective" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Теневой детектив» с предыдущих событий минует несколько недель. Детектив Ким Тхэ-рок приходит в себя после первой личной встречи со своим загадочным анонимным «доброжелателем». Теперь он знает, на кого ему стоит охотиться и за какие ниточки тянуть. Но вот беда: бывшие коллеги-полицейские придерживаются иного мнения. Все улики по убийству бывшего напарника Кима указывают на него самого. То, что его передвижения пока не ограничены тюремными стенами, – лишь вопрос времени. Обстоятельства работают против героя. Он должен как можно скорее закончить сборку этой причудливой мозаики и раздобыть необходимые улики. 

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

"Shadow Detective" season 2 list of episodes.

Episode 1
Season 2 Episode 1
5 July 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
5 July 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
12 July 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
12 July 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
19 July 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
19 July 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
26 July 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
26 July 2023
