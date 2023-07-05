Во 2-м сезоне сериала «Теневой детектив» с предыдущих событий минует несколько недель. Детектив Ким Тхэ-рок приходит в себя после первой личной встречи со своим загадочным анонимным «доброжелателем». Теперь он знает, на кого ему стоит охотиться и за какие ниточки тянуть. Но вот беда: бывшие коллеги-полицейские придерживаются иного мнения. Все улики по убийству бывшего напарника Кима указывают на него самого. То, что его передвижения пока не ограничены тюремными стенами, – лишь вопрос времени. Обстоятельства работают против героя. Он должен как можно скорее закончить сборку этой причудливой мозаики и раздобыть необходимые улики.