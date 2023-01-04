В 1 сезоне сериала «Лживая жизнь взрослых» главной героине на пороге взросления предстоит узнать немало семейных тайн, справиться с грузом, который не для каждого взрослого человека оказался бы по силам. Предательство родных людей, неприязнь и пересуды, переходящая из рук в руки драгоценность, которая в одно и то же время объединяет семью и сеет раздор. Также Джованна впервые влюбляется, познает пугающе сильное желание любить и быть любимой… Быть подростком и вправду непросто. Особенно нелегко познавать взрослый мир, ведь окружающие только и делают, что беззастенчиво и безостановочно лгут.