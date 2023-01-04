Menu
Russian
La vita bugiarda degli adulti 2023, season 1

La vita bugiarda degli adulti 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Лживая жизнь взрослых» главной героине на пороге взросления предстоит узнать немало семейных тайн, справиться с грузом, который не для каждого взрослого человека оказался бы по силам. Предательство родных людей, неприязнь и пересуды, переходящая из рук в руки драгоценность, которая в одно и то же время объединяет семью и сеет раздор. Также Джованна впервые влюбляется, познает пугающе сильное желание любить и быть любимой… Быть подростком и вправду непросто. Особенно нелегко познавать взрослый мир, ведь окружающие только и делают, что беззастенчиво и безостановочно лгут.

0.0
6.4 IMDb
Season 1
Bellezza
Season 1 Episode 1
4 January 2023
Somiglianza
Season 1 Episode 2
4 January 2023
Amarezza
Season 1 Episode 3
4 January 2023
Solitudine
Season 1 Episode 4
4 January 2023
Amore
Season 1 Episode 5
4 January 2023
Verità
Season 1 Episode 6
4 January 2023
