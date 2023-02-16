В 1 сезоне сериала «Контроль за животными» главными действующими лицами становятся работники службы по контролю за животными. Им предстоит разобраться со своей непростой жизнью. У героев немало проблем, связанных с личной жизнью, отношениями с окружающими и семьей. Стоит отметить, что проблемы им создают не животные. Они всегда знают, как решить любые вопросы, которые возникают с четвероногими. А вот люди порой ведут себя непредсказуемо. Главные герои попадают во множество комичных ситуаций, из которых отчаянно пытаются выбраться. При этом они всегда готовы оказать содействие друг другу.