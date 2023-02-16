Menu
Animal Control 2023, season 1

Animal Control season 1 poster
Animal Control
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Animal Control" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Контроль за животными» главными действующими лицами становятся работники службы по контролю за животными. Им предстоит разобраться со своей непростой жизнью. У героев немало проблем, связанных с личной жизнью, отношениями с окружающими и семьей. Стоит отметить, что проблемы им создают не животные. Они всегда знают, как решить любые вопросы, которые возникают с четвероногими. А вот люди порой ведут себя непредсказуемо. Главные герои попадают во множество комичных ситуаций, из которых отчаянно пытаются выбраться. При этом они всегда готовы оказать содействие друг другу.

Series rating

6.7
Rate 13 votes
6.9 IMDb

Animal Control List of episodes

Weasels and Ostriches
Season 1 Episode 1
16 February 2023
Rabbits and Pythons
Season 1 Episode 2
23 February 2023
Cougars and Kangaroos
Season 1 Episode 3
2 March 2023
Dogs and Bears and Minks
Season 1 Episode 4
9 March 2023
Cows and Raccoons
Season 1 Episode 5
16 March 2023
Skunks and Llamas
Season 1 Episode 6
23 March 2023
Peacocks and Pumas
Season 1 Episode 7
30 March 2023
Hellhounds and Sturgeons
Season 1 Episode 8
6 April 2023
Dogs and Geese
Season 1 Episode 9
13 April 2023
Birds and Foxes
Season 1 Episode 10
20 April 2023
Unicorns and Mountain Lions
Season 1 Episode 12
4 May 2023
