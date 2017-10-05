В 1 сезоне сериала «Королевская игра» в центре событий – молодой парень по имени Нобуаки Канадзава. В школе с ним произошел неприятный инцидент, в связи с чем юноша перешил в другое учебное заведение. Он сторонится одноклассников. Однажды Нобуака отправляется на спортивный фестиваль, где на некоторое время ему удается забыть о своей замкнутости и сблизиться с одноклассниками. Однако счастье было недолгим. Вскоре ребятам по электронной почте пришли письма от таинственного Короля. Нобуаки – единственный, кто понимает, что происходит. Парень готов сразиться со смертельной игрой, которая скоро начнется.