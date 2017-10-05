Menu
Osama Game 2017, season 1

Osama Game season 1 poster
Osama Game 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Osama Game" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Королевская игра» в центре событий – молодой парень по имени Нобуаки Канадзава. В школе с ним произошел неприятный инцидент, в связи с чем юноша перешил в другое учебное заведение. Он сторонится одноклассников. Однажды Нобуака отправляется на спортивный фестиваль, где на некоторое время ему удается забыть о своей замкнутости и сблизиться с одноклассниками. Однако счастье было недолгим. Вскоре ребятам по электронной почте пришли письма от таинственного Короля. Нобуаки – единственный, кто понимает, что происходит. Парень готов сразиться со смертельной игрой, которая скоро начнется.

Series rating

4.7
Rate 12 votes
4.9 IMDb

"Osama Game" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Begin Again (Break Again)
Season 1 Episode 1
5 October 2017
Chaos (Scars Disorder)
Season 1 Episode 2
12 October 2017
Friendship (Melting Emotion)
Season 1 Episode 3
19 October 2017
Breakthrough (Solution Hades)
Season 1 Episode 4
26 October 2017
Wail (Karma Tears)
Season 1 Episode 5
2 November 2017
Revolt (Counter Oppress)
Season 1 Episode 6
9 November 2017
Eternity (Forever | Dread)
Season 1 Episode 7
16 November 2017
Determination (Blood | Judgment)
Season 1 Episode 8
23 November 2017
Solidarity (Wedge | Binds)
Season 1 Episode 9
30 November 2017
Race (Evil | Run)
Season 1 Episode 10
7 December 2017
Advance (Forward | Invade)
Season 1 Episode 11
14 December 2017
Demise (End | Grudge)
Season 1 Episode 12
21 December 2017
