Во 2 сезоне сериала «Каким вы хотите меня?» Йэн и Лиза постепенно обживаются в Сноуфолле. Маленький городок в глуши уже не кажется мужчине таким безнадежным и тоскливым. Он приобретает фотомастерскую пожилого фотографа Уэбба и адаптируется на новом для него рынке. Конечно, прибыль не может сравниться с деньгами, которые он зарабатывал в Лондоне, однако начало уже положено. Лиза благодарна мужу, что ради нее он живет в ее родном городе. Пока он гоняется за крупным контрактом на съемку школьных выпускных альбомов Сноуфолла, тесть и теща придумывают новый способ избавиться от нелюбимого зятя.