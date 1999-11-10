Menu
Russian
Season premiere 10 November 1999
Production year 1999
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
Во 2 сезоне сериала «Каким вы хотите меня?» Йэн и Лиза постепенно обживаются в Сноуфолле. Маленький городок в глуши уже не кажется мужчине таким безнадежным и тоскливым. Он приобретает фотомастерскую пожилого фотографа Уэбба и адаптируется на новом для него рынке. Конечно, прибыль не может сравниться с деньгами, которые он зарабатывал в Лондоне, однако начало уже положено. Лиза благодарна мужу, что ради нее он живет в ее родном городе. Пока он гоняется за крупным контрактом на съемку школьных выпускных альбомов Сноуфолла, тесть и теща придумывают новый способ избавиться от нелюбимого зятя.

7.3
Rate 13 votes
7.6 IMDb

White Pubic Hair
Season 2 Episode 1
10 November 1999
I'm Not an Alcoholic
Season 2 Episode 2
17 November 1999
Nude Modelling Module
Season 2 Episode 3
24 November 1999
Bad Builders
Season 2 Episode 4
8 December 1999
Ready Steady Kill
Season 2 Episode 5
15 December 1999
The Pleasures of Village Life
Season 2 Episode 6
22 December 1999
