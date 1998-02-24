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How Do You Want Me? 1998 - 1999 season 1

How Do You Want Me? season 1 poster
Kinoafisha TV Shows How Do You Want Me? Seasons Season 1
How Do You Want Me?
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 February 1998
Production year 1998
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
"How Do You Want Me?" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Каким вы хотите меня?» молодой парень Йэн Лайонс ведет успешный бизнес и вполне доволен своей жизнью. Он владеет развлекательным клубом в Лондоне и ни в чем не нуждается, вот только на личном фронте герою не везет. Когда он наконец встречает идеальную девушку Лизу, та как раз собирается уехать из мегаполиса в родной захудалый городок Сноуфолл. Йэн все равно решает жениться на ней и отправиться вслед за любимой. Он продает бизнес и переезжает в провинцию, однако родные Лизы не принимают его и мечтают избавиться от новоявленного зятя. Парню приходится начинать жизнь с чистого листа, вопреки обстоятельствам.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.6 IMDb

"How Do You Want Me?" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
No-One Can Hear You Scream
Season 1 Episode 1
24 February 1998
Floppy, But Not Too Floppy
Season 1 Episode 2
3 March 1998
Monstrous
Season 1 Episode 3
10 March 1998
Woof!
Season 1 Episode 4
17 March 1998
The Hidden World of Country Fire Stations
Season 1 Episode 5
24 March 1998
Sausage, Balloon, Bum
Season 1 Episode 6
31 March 1998
TV series release schedule
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