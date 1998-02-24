В 1 сезоне сериала «Каким вы хотите меня?» молодой парень Йэн Лайонс ведет успешный бизнес и вполне доволен своей жизнью. Он владеет развлекательным клубом в Лондоне и ни в чем не нуждается, вот только на личном фронте герою не везет. Когда он наконец встречает идеальную девушку Лизу, та как раз собирается уехать из мегаполиса в родной захудалый городок Сноуфолл. Йэн все равно решает жениться на ней и отправиться вслед за любимой. Он продает бизнес и переезжает в провинцию, однако родные Лизы не принимают его и мечтают избавиться от новоявленного зятя. Парню приходится начинать жизнь с чистого листа, вопреки обстоятельствам.