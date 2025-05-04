Menu
The Walking Dead: Dead City season 2 watch online

The Walking Dead: Dead City season 2 poster
The Walking Dead: Dead City 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 4 May 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 52 minutes
"The Walking Dead: Dead City" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» события разворачиваются на Манхэттене, отрезанном от другого мира. Этот район Нью-Йорка наводнен восставшими мертвецами. Мэгги решает объединить свои силы с Ниганом, чтобы помочь своему сыну, которого похитили зомби. Напомним, в предыдущем сезоне Ниган выяснил, что Мэгги собирается обменять его на Хершела. Мэгги привела Нигана к Хорвату, чтобы забрать сына. Но ей не хотелось предавать Нигана, поэтому она сделает все, чтобы помочь ему. История Нигана на Манхэттене продолжается. Он встретил главу группировки Хорвата – Даму. Женщина предложила Нигану возглавить Бурази.

Series rating

7.5
Rate 15 votes
7 IMDb

"The Walking Dead: Dead City" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Power Equals Power
Season 2 Episode 1
4 May 2025
Another Shitty Lesson
Season 2 Episode 2
11 May 2025
Why Did the Mainlanders Cross the River?
Season 2 Episode 3
18 May 2025
Feisty Friendly
Season 2 Episode 4
25 May 2025
The Bird Always Knows
Season 2 Episode 5
1 June 2025
Bridge Partners Are Hard to Come By These Days
Season 2 Episode 6
8 June 2025
Novi Dan, Novi Početak
Season 2 Episode 7
15 June 2025
If History Were a Conflagration
Season 2 Episode 8
22 June 2025
