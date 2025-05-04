Во 2-м сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» события разворачиваются на Манхэттене, отрезанном от другого мира. Этот район Нью-Йорка наводнен восставшими мертвецами. Мэгги решает объединить свои силы с Ниганом, чтобы помочь своему сыну, которого похитили зомби. Напомним, в предыдущем сезоне Ниган выяснил, что Мэгги собирается обменять его на Хершела. Мэгги привела Нигана к Хорвату, чтобы забрать сына. Но ей не хотелось предавать Нигана, поэтому она сделает все, чтобы помочь ему. История Нигана на Манхэттене продолжается. Он встретил главу группировки Хорвата – Даму. Женщина предложила Нигану возглавить Бурази.