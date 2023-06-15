Menu
Season premiere 15 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 24 minutes
В 1 сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» после зомби-апокалипсиса Америка погружается в хаос. Герои, знакомые зрителям по сериалу «Ходячие мертвецы», отбиваясь от оживших трупов, добираются до места, где когда-то возвышался шумный Нью-Йорк. Теперь здания пустуют и постепенно разрушаются, по городу блуждают мертвецы, а остров Манхэттен и вовсе отрезан от остального материка после крушения моста. Но именно на нем располагается крупнейшая колония выживших, огородившаяся от внешнего мира. Здесь царит анархия, остров полнится приключениями и опасностями. На нем оказываются Ниган и Мэгги.

7.5
Rate 15 votes
7 IMDb

TV series release schedule
Old Acquaintances
Season 1 Episode 1
15 June 2023
Who's There?
Season 1 Episode 2
22 June 2023
People Are a Resource
Season 1 Episode 3
29 June 2023
Everybody Wins a Prize
Season 1 Episode 4
6 July 2023
Stories We Tell Ourselves
Season 1 Episode 5
13 July 2023
Doma Smo
Season 1 Episode 6
20 July 2023
