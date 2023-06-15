В 1 сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» после зомби-апокалипсиса Америка погружается в хаос. Герои, знакомые зрителям по сериалу «Ходячие мертвецы», отбиваясь от оживших трупов, добираются до места, где когда-то возвышался шумный Нью-Йорк. Теперь здания пустуют и постепенно разрушаются, по городу блуждают мертвецы, а остров Манхэттен и вовсе отрезан от остального материка после крушения моста. Но именно на нем располагается крупнейшая колония выживших, огородившаяся от внешнего мира. Здесь царит анархия, остров полнится приключениями и опасностями. На нем оказываются Ниган и Мэгги.