Shoebox Zoo 2004 - 2005, season 2

Shoebox Zoo season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Shoebox Zoo Seasons Season 2
Shoebox Zoo 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 16 October 2005
Production year 2005
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Shoebox Zoo" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Зоопарк в обувной коробке» Марни и ее новым волшебным друзьям предстоит противостоять злому оборотню Толедо. Он также принимает вид животного, но, в отличие от ребят, может делать это по собственной воле, когда захочет. Главная цель Толедо – отыскать пропавших учеников колдуна и не дать им обрести первозданный облик. В погоне за своими врагами он не задумываясь причинит вред и простым людям, особенно если те неудачно окажутся на его пути. Марни грозит серьезная опасность, но она верит в победу света над тьмой и не собирается отступать. Ведь она пообещала снять с друзей проклятье.

Series rating

6.5
Rate 12 votes
6.7 IMDb

"Shoebox Zoo" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Across the Great Ocean
Season 2 Episode 1
16 October 2005
The Balance of Power
Season 2 Episode 2
16 October 2005
Snakes Alive
Season 2 Episode 3
23 October 2005
The Pow Wow
Season 2 Episode 4
23 October 2005
Hunter to the Rescue
Season 2 Episode 5
30 October 2005
Coming of Age
Season 2 Episode 6
30 October 2005
Wild Horses
Season 2 Episode 7
6 November 2005
Bumps in the Night
Season 2 Episode 8
6 November 2005
The Eagle Has Landed
Season 2 Episode 9
13 November 2005
The Arrow of Truth
Season 2 Episode 10
13 November 2005
The Cry of the Wolf
Season 2 Episode 11
20 November 2005
The Falls of Faith
Season 2 Episode 12
20 November 2005
Beyond the Beyond
Season 2 Episode 13
4 December 2005
