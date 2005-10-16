Во 2 сезоне сериала «Зоопарк в обувной коробке» Марни и ее новым волшебным друзьям предстоит противостоять злому оборотню Толедо. Он также принимает вид животного, но, в отличие от ребят, может делать это по собственной воле, когда захочет. Главная цель Толедо – отыскать пропавших учеников колдуна и не дать им обрести первозданный облик. В погоне за своими врагами он не задумываясь причинит вред и простым людям, особенно если те неудачно окажутся на его пути. Марни грозит серьезная опасность, но она верит в победу света над тьмой и не собирается отступать. Ведь она пообещала снять с друзей проклятье.